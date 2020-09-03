Microsoft'un Yeni Teknolojisi, Deepfake'i Hemen Yakalıyor

Microsoft, "deepfake" olarak bilinen bilgisayar tarafından yerleştirilen yüzlerle savaşmak için iki yeni bilgisayar programını gösterdi. Firmaya göre yeni uygulamalar, üzerinde oynanan videoları algılayabiliyor, görüntülerdeki kişilerin gerçek olup olmadığını söyleyebiliyor.
Müşteri güvenliği ve güveninden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Tom Burt ve baş bilim sorumlusu Eric Horvitz bir blog yazısında şunları söyledi: "Dezenformasyon birçok biçimde geliyor ve yalnız başına hiçbir teknoloji, insanların neyin doğru ve doğru olduğunu deşifre etmesine yardımcı olma zorluğunu çözemez."
Microsoft'un çalışmaları, deepfake'in giderek daha büyük bir tehlike haline geldiğinin bir işareti. İnsanlara video ve ses kayıtlarında dilediğiniz şeyi söyletip yaptırmaya olanak tanıyan teknolojiyi kullanmak bugün basit bir iş olmasa da, giderek kolaylaşıyor ve algılanması zorlaşıyor. Teknoloji ile örneğin seçimler öncesinde bir siyasetçiye yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstererek onu karalamak mümkün hale geliyor.
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