HTC, Sadece 1 Yıl Sonunda Gelen Şok İstifa ile Şaşırttı

HTC, Başkanı ve CEO'su Yves Maitre'nin kişisel sebepler dolayısıyla istifa ettiğini duyurdu. Bu duyuru, CEO'nun firmadaki görevinin sadece bir yıl kadar sürdüğü anlamına geliyor. Bu istifa ile beraber yönetim kurulu üyesi ve ortak kurucu Cher Wang, bir kez daha CEO konumuna geçiyor.
HTC'nin açıklamasına göre "devam eden COVID-19 salgını sebebiyle var olan katı uluslararası seyahat sınırlamaları" geçtiğimiz 11 ayın büyük bir kısmını Avrupa'daki ailesinden uzakta geçirmek zorunda kalan Fransız yöneticiyi oldukça etkiledi. Bu yüzden de kurul, Maitre'nin istifasını kabul etme kararı aldı.
Maitre'nin HTC'yi yönettiği dönemde firma, VR alanındaki varlığını Vive Cosmos modüler başlık ailesi ile genişletmeye çalıştı ve daha kompakt olduğu söylenen yeni nesil cihazlarını da sergiledi. Daha sonra Vive XR Suite yayımlanarak VR çabaları işletme sektörüne yoğunlaştırıldı. Son olarak da firma ilk 5G akıllı telefonu U20'yi yayımladı.
Yine de eski CEO, firmayı düzlüğe çıkartmayı başaramadı. HTC 2020'nin ikinci çeyreğinde arka arkaya dokuzuncu çeyrek boyunca kayıp yaşadığını açıkladı ve 1,84 milyar NT$ zarar (yaklaşık 62 milyon ABD doları) bildirdi.
Firma, Aralık ayındaki işten çıkarmaların ardından Haziran ayında daha fazlasının geleceğini duyurmuştu ancak etkilenecek olan çalışan sayısını belirtmemişti. Konuya yakın bir kaynağın söylediğine göre bu en son işten çıkarma olaylarının sorumlusu Maitre değildi ve hatta Maitre, buna karşıydı. Bu da yöneticinin istifasını aylar önce verdiğini – yüksek seviye yöneticiler için tipik bir süreç – öneriyor.
Wang'in tekrar yönetime geçmesi ile beraber ortak kurucunun sadece finansal sorunları çözmesi değil, Facebook'un söylentileri bulunan yeni nesil tekil VR başlığına karşı da iyi bir mücadele vermesi gerekecek. Wang'ın aynı zamanda firmanın küçülen akıllı telefon işinin de sürdürülebilir olmasını sağlaması şart.
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