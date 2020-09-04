HTC, Sadece 1 Yıl Sonunda Gelen Şok İstifa ile Şaşırttı

HTC'de taşlar bir türlü yerine oturmuyor: HTC'nin 1 yıl önce göreve gelen CEO'su Yves Maitre, herkesi şaşırtarak istifa ettiğini duyurdu.

04 Eylül 2020 21:00

Levent Öztürk