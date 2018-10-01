Robot İşletim Sistemi, Windows 10'a Geliyor
Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemini, yani ROS1'i resmi olarak duyurdu.
Yapay zeka, derin öğrenme, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 isimlerini çok daha fazla duymaya başladığımız günümüzde, tüm bunlar ve çevresindeki teknolojiler özelinde türlü çalışmalar yapılıyor. Şimdilik her ne kadar bunların pek çoğu teorik bilgiler gibi gelse de, aslında pek çok sektör bunlardan yararlanmaya başladı. Yakın gelecekte ise, hayatımızın içinde daha sık karşılaşacak, faal olarak kullanacak ve yararlanacağız. Peki, ya robotlar? Evet, onlardan da.
Microsoft, düzenlenen ROSCon 2018 konferansında geliştirdiği Robot İşletim Sistemi hakkında sevindirici bir haber duyurdu. ROS1 olarak adlandırılan işletim sistemi Windows 10'a dahil edilecek. Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni Open Robotics ve ROS Industrial Consortium ile birlikte geliştirdiğini açıklayan Microsoft, böylece endüstriyel robotların önünü açmaya hazırlanıyor.
Aslında Microsoft, uzunca bir süredir ROS üzerinde çalışıyor. Şimdi de bu işletim sistemini Windows 10'a entegre eden şirket, ROS1 için bulut teknolojisinden ve Azure'dan da elbette faydalanacak. Yine ROSCon 2018'de ROBOTIS Turtlebot 3 robotunu da sergileyen Microsoft, burada merak edenler için ROS ile ilgili detaylı bilgi sunuyor.
Ercan Uğurlu
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