Robot İşletim Sistemi, Windows 10'a Geliyor

Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemini, yani ROS1'i resmi olarak duyurdu.

Robot İşletim Sistemi, Windows 10'a geliyor

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