Rockstar, GTA 6'nın Geliştirme Aşamasında Olduğunu Resmi Olarak Duyurdu!

Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 hakkındaki yıllardır devam eden sessizliği nihayet sona erdi. Şirket, beklenen yeni GTA oyununun bir süredir aktif olarak geliştirme aşamasında olduğunu resmi olarak duyurdu.
Neredeyse "inanılmaz" olarak nitelendirebileceğimiz kadar uzun bir ömre sahip olan Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, bugün halen hatırı sayılır bir oyuncu kitlesini peşinde sürüklüyor. Ancak hayranların artık yeni bir Grand Theft Auto beklediği de gerçek.
Rockstar, Twitter hesabında yayınladığı mesajla da bu büyük müjdeyi tekrarladı: "Başladığımız her yeni projeyle hedefimiz, her zaman bir öncekinin önemli ölçüde ötesine geçmektir. Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu için aktif geliştirmenin devam ettiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz."
Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.
With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022
Ne yazık ki henüz, oyunun varlığı dışında bir bilgiye sahip değiliz. Stüdyo oyunun kendisi ya da çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı. Sadece, "hazır olduğunda söyleyecek daha çok şeyi olacağını" belirtmekle yetindi.
Bu arada Rockstar, Grand Theft Auto V'in Xbox Series X - S'e ve PlayStaton 5'e ne zaman geleceğini de resmi olarak duyurdu: 15 Mart... Bu da, yeni nesil konsıllara gelecek olan Grand Theft Auto V ile bir süre daha zaman geçirmek zorunda olduğumuzu gösteriyor.
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