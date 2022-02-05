Rockstar, GTA 6'nın Geliştirme Aşamasında Olduğunu Resmi Olarak Duyurdu!

Uzun süredir beklediğimiz haber nihayet geldi: Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 hakkında ilk kez konuştu, oyunun varlığını doğruladı. Dahası, şu anda geliştirme aşamasında olduğunu resmi olarak açıkladı!