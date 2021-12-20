Microsoft'tan Büyük Hatası Ortaya Çıktı: GTA 3, Xbox'a Özel Olabilirmiş!

Microsoft'un Xbox'a özel oyun konusunda pek başarılı olmadığı aşikar. Rakibi PlayStation ise bilindiği üzere özel oyunlarıyla anılıyor ve bu konudaki başarısıyla oyuncuları kendine çekiyor. Ancak Microsoft bir zamanlar öyle bir hata yapmış ki, bu hata Xbox'ın bir zamanlar büyük sükse yapmasının önüne geçmiş olabilir.
Yayınlanan Power On: The Story of Xbox belgeselinde bir bölümde bahsedilene göre, Rockstar 2001 yılında Microsoft'un kapısını çalmış ve GTA 3'ün piyasaya ilk çıkışını Xbox ile yapmasını istedikleri konusunda görüşmek istediklerini belirtmiş. Ancak bu girişimleri Microsoft yöneticileri tarafından reddedilmeyle sonuçlanınca, Rockstar da ibreyi PlayStation 2'ye, yani Sony'ye çevirmiş.
Belgeselin yayınlanmasının ardından Rockstar Games'ten Ben Turpin ise, "Microsoft'un pişman olup olmadığını merak ediyorum," derken, "Yöneticiler bu girişimi olumlu karşılasa, bugün Rockstar, birinci parti Microsoft stüdyosu olabilirdi," şeklinde twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş. Açıkçası Turpin'in haklılık payı oldukça yüksek. Eğer Microsoft o zamanlar Rockstar ile bir anlaşmaya varsa, Red Dead Redemption 2'yi de ilk olarak Xbox da görebilirdik.
I wonder if Microsoft has any regrets. Rockstar could've been a first-party Microsoft studio IF only the execs said yes.— Ben Turpin (@videotech_) December 14, 2021
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