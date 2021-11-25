Rolls-Royce'un Elektrikli Uçağı, Ulaştığı Hızla Yeni Bir Rekor Kırdı!

İlk uçuşundan sadece 2 ay sonra Rolls-Royce'un "İnovasyon Ruhu" adını verdiği tamamen elektrikli uçağı 387.3 MPh'lik en yüksek hıza ulaşarak elektrikli uçaklar için yeni bir hız rekorunu kırmayı başardı.
Ayrıca 3 kilometrelik bir parkurda, 345.4 MPh'lik en yüksek hıza erişebilen uçak, 3 bin metre irtifaya 202 saniye gibi en düşük sürede erişebilmeyi başardı. Bu kayıtlar henüz onaylanmış değil, ancak bu değerler onanırsa, Siemens'in Extra 330LE elektrikli uçağı tarafından elde edilen 213 MPh'lik mevcut rekoru geride bırakılmış olacak.
Rolls-Royce, bahsi geçen testleri 16 Kasım tarihinde gerçekleştirmiş. Kayıtların onanması için dünya havacılık rekorlarından sorumlu kuruluş olan Fédération Aéronautique Internationale'nin cevabı bekleniyor.
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