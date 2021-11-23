NASA, Ay'a ve Kızıl Gezegen Mars'a Nükleer Santral Kurmak İstiyor!

NASA, Ay'a bir nükleer güç reaktörünün nasıl yerleştirilebileceği hakkında fikir istiyor... Ay'da çalışabilecek bir nükleer reaktör hakkında fikrinizi sunmak için üç ayınız var. Ancak astronotların yaşamları buna bağlı olacağından, fikirlerinizi ciddi tasarım önerileriyle birlikte sunmanız gerekecek.
Projede NASA ile işbirliği yapan Idaho Ulusal Laboratuvarı'ndan Sebastian Corbisiero, "Ay'da güvenilir, yüksek güçlü bir sistem sağlamak, insanlı uzay araştırmalarında hayati bir sonraki adım ve bunu başarmak bizim elimizde" diyor.
NASA'nın Artemis göreviyle, insanlar 2025'te Ay'a geri dönecek. Uydumuzdaki (ve muhtemelen Mars'taki) gelecekteki araştırma üsleri, sürdürülebilir bir güç kaynağına ihtiyaç duyacak ve Dünya'dan güvendiğimiz şeylerin çoğu orada uygulanabilir değil. Türbinleri çalıştırmak için rüzgar veya bize su enerjisi sağlayacak kaynaklar söz konusu değil. Sera etkisi Ay için bir sorun olmayabilir, ancak yakılacak fosil yakıtlar da yok ve bunların yakılması için ihtiyaç duyulan oksijen için başka önceliklerimiz var. Her şey uygun olsaydı bile, tüm bunları oraya taşımak da saçma bir şekilde pahalı olacaktır.
Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor: Güneş enerjisi ve nükleer enerji. Ama bir Ay gecesinin 14 Dünya günü sürmesi, Güneş konusunu da elememize neden oluyor.
NASA, ilk Ay görevi için füzyon gücünün zamanında mevcut olacağına dair hiçbir yanılsama altında değil, bu nedenle Ay'ın yüzeyinde çalışacak fisyon aradıklarını belirtiyor. Bir fisyon reaktörü, atomları bölerek ve elektriğe dönüştürülen ısı şeklinde enerjiyi serbest bırakarak çalışır. Tek bir reaktöre bağımlı olmak yerine, her biri en az 10 kilovat güç üreten ve bunu en az 10 yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürebilen dört reaktör planlanıyor.
Peki Ay'da bir nükleer reaktör kurmak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Öncelikle her reaktörün 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir silindirin içine sığması ve 6.000 kilogramdan fazla olmaması şart. Ayrıca, bir kilometre uzaktaki herkes için radyasyona maruz kalmanın sınırları iyi ölçülmek zorunda.
Fikir sahibi olanlar veya tüm detayları öğrenmek isteyenler, taslak sözleşmeye buradan göz atabilir. Tekliflerin 19 Şubat 2022'den önce NASA'yı sunulması gerekiyor.
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