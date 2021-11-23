NASA, Ay'a ve Kızıl Gezegen Mars'a Nükleer Santral Kurmak İstiyor!

NASA, uydumuz Ay'a ve belki de kızıl gezegen Mars'a bir nükleer santral kurmak için kolları sıvadı. Üstelik bunu yaparken, sizin de fikirlerinizi almak istiyor. Tabi bu konuda uzmansanız...