Mars'ta Yaşanacak Bir Süper Patlamanın Güneş'i Kapatması Bekleniyor!

Dünya'da zaman zaman yanardağların patladığını ve bunun sonucunda da oluşan gaz tabakasının Güneş ışınlarının o bölgeye ulaşmasını güçleştirdiğini biliyoruz. Peki, ya bu patlama Mars'ta yaşanırsa?
NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Mars'ta süper patlama yaşanacağını bildirdi. Bu patlamanın çok şiddetli olacağının altını çizen yetkililer, süper patlamanın ardından Mars'tan çevreye yüksek ölçüde toz ve zehirli gazlar salınacağını ve bunun Güneş'in Dünyamızdan görünmesini tamamen engelleyeceğini söyledi.
Mars'ta bulunan Arabia Terra bölgesindeki kraterde meydana gelmesi beklenen patlama, neyse ki bizim görebileceğimiz kadar yakın gelecekte olmayacak. NASA, Arabia Terra'daki bu kraterin her 4 milyar yılda bir öfke nöbetleri geçirdiğine ilişkin birçok kanıt sunarken, bir sonraki patlama için ise net bir tarih vermiş değil. Fakat anlaşılan bir sonraki süper patlama için önümüzde daha çok fazla süre var...
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