Rolls-Royce Sahiplerine Özel Sosyal Ağ: Whisper!

Eğer bir Rolls-Royce aracına sahipseniz ve kendinizi yalnız hissediyorsanız, artık bu durum sona eriyor. Çünkü Whisper geliyor!

01 Mart 2020 18:30

Levent Öztürk