Rolls-Royce Sahiplerine Özel Sosyal Ağ: Whisper!

Artık Rolls-Royce'larını aldıktan sonra kendilerini yalnız hisseden ve ne yapacakları konusunda kararsız olan araç sahipleri için yeni bir seçek var. Whispers adı verilen yeni Rolls-Royce hizmeti, tüm Rolls-Royce sahipleri için özel bir haber akışı sunuyor. Bunu, özel bir sosyal ağ olarak da düşünebilirsiniz. Bu hizmet, firmanın seçili müşterileri ile bire-bir ilişkileri sürdürdüğü "Özel Ofis"inin bir uzantısı olarak da görülebilir.
Whisper, bir çeşit sosyal ağ gibi çalışacak. Uygulama içerisindeki bir özellik sayesinde kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşabiliyor. Ayrıca Rolls-Royce'un "Lüks İstihbarat Birimi" tarafından elle seçilmiş bir seri "ilham verici hikaye" de bu hizmetin içerisinde yerini alıyor. Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Whisper'ı tanıttığı duyuruda uygulamanın Rolls-Royce tarafından özenle hazırlanmış özelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.
Whisper'ın en büyük artılarından biri, neredeyse iki yıldır sessiz bir şekilde beta sürümü ile seçili bir grup Rolls-Royce müşterisine sunulmuş olması ve görünene göre bu müşteriler tarafından oldukça beğenilmiş durumda. Firma, alınan bu geri dönüşlerin ardından uygulamayı küresel olarak sunmaya başlıyor.
Önümüzdeki aylarda karşımıza çıkan en büyük soru ve uygulamanın karşılaşacağı en büyük testin ise kesinlikle güvenlik alanında olacağı söylenebilir. Rolls Royce güvenlik sözü verse de, uygulamayı kullanacak olan isimler düşünüldüğünde, Whisper'ın "girişimci" hacker"lar için çekici bir hedef olacağı kesin.
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