Nokia, Satılmayı veya Birleşmeyi "Gözden Geçiriyor"

Nokia'nın bir birleşme veya mal varlıklarını satış için araştırmalar yaptığı iddia edildi. Finlandiya merkezli firma, ağ ekipmanı sektöründe Huawei, Ericsson, Samsung ve Cisco gibi devlerle yarışıyor.
Şirket, "tek bir tedarikçiden ekipman, yazılım ve hizmet satın almanın, toplam sahip olma maliyetini çok satıcılı bir stratejiye kıyasla yüzde 20'den fazla azaltabileceğini ve pazara sunma süresini en az yüzde 30 oranında azaltabileceğini" söylüyor. Ancak son zamanlarda 5G teknolojisini geliştirmenin yüksek maliyeti, firmanın finansal hedeflerini düşürmesine neden oldu. Son bir senede üçte bir değer kaybeden hisselerin yanı sıra CEO Rajeev Suri'nin de üzerinde bir şeyler yapmaya yönelik baskının bulunduğu söyleniyor.
Bloomberg'e göre görüşmeler devam ediyor ancak sonucunda büyük bir gelişme yaşanmayabilir. Görüşmeler içerisinde Ericsson ile birleşmenin veya belirli iş alanlarında ortaklığın değerlendirildiği söyleniyor. Diğer seçenekler arasında yatırımların farklı alanlara kaydırılması ve bilanço düzeltmelerinin yapılması var.
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