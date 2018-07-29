Rolls-Royce uçaklar için böcek robotları tanıttı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim