Rolls-Royce uçaklar için böcek robotları tanıttı

Rolls-Royce, uçakların bakımı ve tamiri için kullanılacak böcek robotlarını ortaya çıkardı.

Rolls Royce şimdi de böcek robotları tanıttı

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