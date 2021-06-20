RTX 3080 Fiyatları Bitcoin'in Çöküşü ile Düşecek mi?

Geçtiğimiz ay kripto para dünyasında yaşanan büyük çöküşten sonra kripto para madencileri de olumsuz etkilendi. Yaşanan düşüş özellikle Çin'de GPU talebinin düşmesine yol açmışken, durum dünyanın farklı noktalarında bu işle uğraşan binlerce kişi için de farksız.
Çin, kripto para madenciliğinin adeta kalbinin attığı yer konumunda. Dünya çapında Bitcoin madencilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan Çin'in GPU talebinde düşüş olması kuşkusuz GPU pazarını da etkilemiş durumda ve fiyatlarda bir miktar düşüş yaşanmış. Elbette bu düşüş Türkiye'ye yansır mı, yükselen döviz kuru karşısında buna cevap vermesi zor.
NVIDIA yönetim kurulu ortağı ASRock tarafından verilen bilgiye göre ise, 2021 yılı içinde yaşanan ekran kartı alımlarının yüzde 25'i kripto para madencileri tarafından gerçekleştirilmiş. Önümüzdeki dönem için umutlu olan ASRock, ekran kartı satışlarının yüzde 167 arttığını söylerken, kendileri için 2021 yılının ilk çeyreğinin şimdiye kadarki en karlı dönemleri olduğunu da ifade ediyor.
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