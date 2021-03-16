Ruijie'den Yeni Nesil Wi-Fi Access Point RG-AP820-L (V2)

Vitel, WiFi 6 teknolojisi destekli Ruijie access pointleri ile turizm sektöründe çıtayı yükseltmeye kararlı. Katma değerli distribütör firma tarafından pazara sunulan Ruijie'nin kablosuz erişim noktası ( acces point) RG-AP820-L (V2), otellerde yüksek kapasiteli, hızlı ve kesintisiz internet erişimi vaat ediyor.
Oteller dışında, okul kampüsleri ve AVM'ler gibi yüksek yoğunluklu yaşam alanları için de en iyi alternatif seçenek olan yeni nesil acces point, internet erişim kalitesini en üst segmente taşıyor.
Orta ve küçük ölçekli işletmeler, öğrenci yurtları veya hastaneler gibi kalabalık ortamlar için de ideal olan cihaz, eşsiz bir ağ deneyimi vaat ediyor. Yönetim kolaylığı özelliği ile öne çıkan access pointler, bilgi işlem personelinin iş gücünü hafifleterek zamandan da tasarruf imkânı sunuyor. Vitel, yeni nesil access pointler ile pandemi sürecinde turizm beldelerine akın eden tatilcilerin kesintisiz ve hızlı internet erişimi taleplerine cevap veriyor.
WiFi 6 teknolojisinin sunduğu tüm avantajları bünyesinde barındıran RG-AP820-L (V2), donma ve kopma sorunu yaşamadan yüksek kalitede 4K video izleme deneyimi sunuyor.
Vitel Ürün Müdürü Aytan Kızıltan, özellikle pandemi nedeniyle ev ofislere dönüşen tatil köylerinde müşteri memnuniyetinin yüksek kapasiteli internet erişimi hizmeti ile uç noktaya çıktığını belirtiyor.
OFDMA teknolojisi ile herkese istediği kadar bant
Aytan Kızıltan'ın verdiği bilgiye göre; RG-AP820-L (V2), WiFi 6 yonga seti ile sağladığı OFDMA, BSS coloring ve daha birçok yeni teknolojiler sayesinde kapasite sorunu yaşamadan; aynı anda 1024 mobil cihaza kadar WiFi hizmeti sunabiliyor.
WiFi 6 çok şeritli bir otoban gibi
"WiFi bir half duplex ortamdır. Yani aynı anda sadece bir kişi servis alabilir, diğerleri sırasını bekler. WiFi 6'yı ise çok şeritli bir otoban gibi de düşünebilirsiniz. WiFi 6, OFDMA teknolojisi ile aynı anda birden fazla kullanıcının verisini taşıyabilmeyi mümkün kılıyor. Bu anlamda RG-AP820-L (V2), sadece hızlı bağlanmayı değil, misafirlerin yoğun olduğu ortamlarda her misafire kablosuz ortamı daha adil kullanmayı vaat ediyor ve gerçek anlamda verimlilik sağlıyor. " diyen Kızıltan, yeni nesil access pointin öne çıkan diğer özeliklerini şöyle anlatıyor:
"Bağımsız test kurumu Tolly'nin raporuna göre, Ruijie RG-AP820-L (V2), rakip ürünleri kıyaslandığında WiFi 5 teknolojine sahip en yakın rakibine göre %65 daha fazla performans sunuyor.
Misafirleriniz kesintisiz bağlantı ile daha mutlu ve memnun
Otel gibi hareketli ortamlardaki Fast Roaming ihtiyaçlarını, hem Layer2 hem de Layer3 roaming ile sağlamak çok kolay. Böylece hareketli misafirler video konferanslarına kesintisiz devam edebiliyorlar. Wi-Fi Alliance™ onayı ile uyumsuzluk problemi yaşamayan AP820-L (V2); dual-band ve dual-radio (2.4GHz + 5GHz veya 5GHz+5GHz) desteği ile aslında iki Access Point gibi çalışıyor. Tek kutuda iki Access Point işlevine sahip cihaz, eski teknolojili 2.4G cihazların bile bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.
Yönetmek çok kolay ve esnek
RG-AP820-L (V2) erişim cihazı, istenirse merkezi bir WLAN Controller ünitesi üzerinden, ya da ücretsiz bulut servisi (cloud.ruijienetworks.com) veya bağımsız olarak cisco-like CLI üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor.
Private Preshared Key (PSK), 802.1x, Captive Portal gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile RG-AP820-L (V2), hem küçük işletmelere hem de büyük otel veya kurumlara seçenek olabilecek piyasadaki en nadir ürünlerden biridir."
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