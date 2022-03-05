Vakum bombası (Termobarik) nedir? Vakum bombası nasıl çalışır?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası gündeme gelen terimler internette de çok arananlar arasında. Terimler arasında Vakum bombası da var. Peki, bombası (termobarik) nedir? Vakum bombası nasıl çalışır? İşte vakum bombasıyla ilgili bilinenler...

05 Mart 2022 17:04