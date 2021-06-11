Rusya'dan ABD'ye "Uzay Resti": 2025'te ISS'ten Çekilebiliriz!

Rus uzay ajansı Roscosmos'tan gelen açıklamalar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceğini tam bir bilinmeze çevirdi. Eğer ABD yaptırımları gevşemezse, çok yakında Rusya'nın ISS'i terk etmesi söz konusu olabilir.