Rusya'dan ABD'ye "Uzay Resti": 2025'te ISS'ten Çekilebiliriz!

ABD ve Rusya arasındaki bitmek bilmeyen gerilim, yakın zamanda azalacak gibi de görünmüyor. Hatta bu gerilimin şimdi Dünya'nın ötesine, Uzay'a kadar ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Rus uzay ajansı Roscosmos, ABD'nin uyguladığı Rusya'ya yönelik yaptırımların ajansın çalışmalarını etkilediğini iddia ediyor ve bu durumu protesto etmek amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmeye hazır gibi görünüyor. Açıklama, bizzat Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin'den gelmiş durumda.
Reuters'e yaptığı açıklamada Rogozin, "yeterince fazla roketimiz var ama onları fırlatacak hiçbir şeyimiz yok" diyor. Rogozin'in açıklamasında dikkat çeken kısım ise şu: "Elimizde tamamen monte edilmiş bir uzay aracımız var, ancak yaptırımlar nedeniyle satın almamızın gereken mikroçip setine sahip değiller. Ve biz, bu seti alamıyoruz."
Rogozin, NASA'nın yöneticisi Bill Nelson ile bu sorunları tartışmak istediğini söylüyor. Bunun yanı sıra, ISS'den ayrılmayı da ciddi biçimde değerlendirdiklerinin altını çiziyor.
Aslında ISS'in geleceği de şu anda bir bilinmez haline gelmiş durumda. Trump yönetimi, NASA'nın odağını aya kaydırması nedeniyle 2024'ten sonra ISS'yi özel sektöre devretmeyi planlıyordu. Roscosmos, ISS'nin geleceği ile ilgili "herhangi bir resmi bilgiye sahip olmaığını" söylüyor.
ABD'nin Rusya'ya çeşitli nedenlerle yaptırımlar uyguladığı bir sır değil. Bu sebepler Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarından siber saldırılara kadar uzanıyor. Eğer Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gevşemezse, 2025 yılında Rusya'nın ISS'ten çekilmesini bekleyebiliriz...
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