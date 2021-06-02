Uzayda Korkutan Kaza: Küçük Bir Uzay Çöpü, ISS'ye Hasar Verdi!

Küçük bir uzay çöpünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na çarparak zarar vermesi, Uzay çöplerinin yarattığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Levent Öztürk
Uzayda korkutan kaza

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