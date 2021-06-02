Uzayda Korkutan Kaza: Küçük Bir Uzay Çöpü, ISS'ye Hasar Verdi!

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı bir robotik kol, küçük bir uzay çöpü tarafından vurularak termal kaplamasına ve altındaki desteğe zarar verdi. Canadarm2 olarak bilinen bileşen çalışır durumda ancak bu olay, uzay çöplüğünün artık büyük bir sorun ve yıkıcı hasara neden olma potansiyeli olduğu gerçeğinin şok edici bir hatırlatıcısı olarak öne çıkıyor.
Canadarm2'yi tasarlayan Kanada Uzay Ajansı (CSA) bir blog yazısında, hasarın ilk olarak 12 Mayıs'ta rutin bir inceleme sırasında fark edildiğini duyurdu. ISS'ye çarpan enkaz parçası izlenemeyecek kadar küçüktü, ancak kolun metal dış tabakasını delecek kadar hızlı hareket ediyordu.
CSA, "Canadarm2 planlı operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Hasar, kol desteğinin ve termal kaplamanın küçük bir bölümüyle sınırlıdır" diyor. Kolun, Dextre adlı bir robotu, arızalı bir güç anahtar kutusunu değiştirebilmesi için yerine yerleştirmek de dahil olmak üzere bir dizi görevi tamamlaması planlanıyor.
Alçak Dünya yörüngesinde dolaşan insan yapımı enkaz miktarı, 1957'de Sputnik 1'in fırlatılmasıyla uzay çağı başladığından beri artıyor. 60 yıldan uzun bir süre sonra, yörüngemizdeki ölü nesnelerin sayısı, aktif uyduların sayısını büyük ölçüde aşıyor.
CSA'ya göre, "uydular ve ISS ile olası çarpışmaları tespit etmek için bir softball [yaklaşık 10cm çapında olan, softbol oyununda kullanılan top] veya daha büyük boyutta 23.000'den fazla nesne 7/24 izleniyor." Ancak bu cisimler zaman içerisinde bozulur ve parçalanırken, izlenemeyen daha küçük parçaların ortaya çıkmasına sebep oluyorlar ve gelecekteki tüm uzay yolculuğu ve operasyonları için önemli bir risk oluşturuyorlar.
Avrupa Uzay Ajansı, bu küçük parçaların çoğunun artık yakıtın ve atılmış uzay aracında patlayan pillerin bir sonucu olarak oluştuğunu ve bu türden her yıl ortalama 12,5 olayın meydana geldiğini söylüyor. Sonuç olarak, bir milimetreden daha büyük boyutta olan 130 milyondan fazla nesnenin şu anda yörüngemizi tıkadığını tahmin ediyor.
Bu parçalar küçük olsa da, hareket hızları sebebiyle uyduları ve diğer uzay araçlarını delebilecek güce sahipler, bu yüzden uzay enkazının miktarını sınırlamak için daha katı düzenlemeler için çağrılar artıyor.
CSA, Canadarm2'nin maruz kaldığı hasarın tam boyutunu değerlendirmek için NASA ile yakın çalışmaya devam edeceğini söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın