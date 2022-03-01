Rusya Merkezli Fidye Yazılım Grubu Conti, Kendi İçinden Büyük Darbe Yedi!

Rusya merkezli fidye yazılımı grubu Conti'nin içerisinden, Ukraynalı olduğu bildirilen bir kişi, firmanın ele geçirdiklerini internete ve basına sızdırdı...