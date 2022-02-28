Google Haritalar, Rusya - Ukrayna Savaşında Kilit Rol Oynuyor!

The Washington Post'tan gelen haber, bir araştırmacı ekibinin Rus birliklerinin hareketini izlemek için Google Haritalar ve radar görüntülerinin bir kombinasyonunu nasıl kullandığını ayrıntılarıyla anlatıyor.
California'daki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü profesörü Dr. Jeffrey Lewis, özellikle saat 3:15'te Ukrayna sınırına yakın bir yerde trafiğin kötü olduğunu fark ettiğinde, bunun tipik bir trafik kazası olmadığını biliyordu. Lewis ve öğrencileri, 23 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından hemen önce "trafik sıkışmasını" keşfettiler. Dünya gözlem grubu Capella Space tarafından çekilen bir radar görüntüsünde, aynı yerin yakınında Rus tanklarını ve diğer askeri araçları gördükten sonra Google Haritalar'ı kontrol etmek zorunda kaldılar.
Lewis, The Post'a "Eski günlerde, bize sahada neler olduğunu göstermesi için bir muhabire güvenirdik" dedi ve devam etti: "Ve bugün, Google Haritalar'ı açıp Kiev'den kaçan insanları görebilirsiniz."
Google Haritalar, trafik koşullarını izlemek için akıllı telefonlardan alınan gerçek zamanlı verileri kullanıyor. Twitter'daki bir ileti dizisinde Lewis, Google'ın kaydettiği yoğun trafiğin büyük olasılıkla telefonlarını taşıyan Rus askerlerinden gelmediğini ve bunun yerine barikatlara sıkışmış sivillerin telefonlarından alındığını tahmin ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'ya girmeye başladıktan sonra The Post, Google Haritalar'ın Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'de yolların kapalı olduğunu ve şehir genelinde askıya alınan metro seferlerini gösterdiğini belirtiyor.
Post, Google Haritalar'ın SOS uyarıları (büyük krizlerin yakınında bulunan kullanıcıları uyaran bir bildirim) veya Ukrayna'daki insanlara bomba sığınaklarının konumlarını sağlayıp sağlamadığının net olmadığını söylüyor. Ancak Google Haritalar, bazıları sığınak olarak kullanılan metro istasyonları hakkında bilgi gösteriyor. Google'da güvenlik güvenilirliği mühendisi olan Damian Menscher, Twitter'da Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'da Google Haritalar kullanımının arttığına dikkat çekiyor.
Google Haritalar, hem Ukrayna'da yerde bulunan siviller ve askerler hem de yıkıcı durumu izleyen yabancılar için beklenmedik bir araç haline gelmiş gibi görünüyor ve Washington Post'un haberi bunu gerçekten vurguluyor. Sosyal medyanın yaygınlığının yanı sıra, Ukrayna'daki insanlar hikayelerini dünyanın dört bir yanından milyonlarca olmasa da binlerce kişiye iletebiliyor, bu da dışarıdan gelenlerin geleneksel haber kaynakları aracılığıyla tipik olarak erişebilecekleri görü ve bilgiler sağlıyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, Google'ın Ukrayna için gerçek zamanlı trafik bilgilerini durdurduğu da gelen haberler arasında. Buradaki amacın, Ukraynalı sivillerin güvenliğini korumak olduğu söyleniyor.
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