Google Haritalar, Rusya - Ukrayna Savaşında Kilit Rol Oynuyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Google Haritalar hizmetinin ne kadar kilit bir rol oynadığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Google, Haritalar hizmetinin sunduğu trafik bilgilerini Ukrayna için durdurduğunu açıkladı.

  • Levent Öztürk
Ukrayna için Google Maps'in önemi ortaya çıkıyor!

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