Uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı yayında! 7500 ne demek? İşte ayrıntılar

Uçak konulu filmler sinemaseverlerin her zaman ilgisini çekiyor. Bu filmlere bir yenisi ekleniyor: "7500". Uçak kaçırma filmi olarak da bilinen 7500'den ilk fragman yayınlandı. Filmin başrolünü, en son 2016'da Snowden filminde Edward Snowden olarak izlediğimiz Joseph Gordon-Levitt üstleniyor. Peki 7500 filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak?
7500 FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dünya prömiyerini geçen sene Locarno Film Festivali'nde yapan film, 19 Haziran'da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.
7500 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
7500'ün konusu şöyle: Berlin'den Paris'e gitmekte olan bir uçağın pilotlarından biri olan Tobias'ın, bir grubun uçağı kaçırmak için harekete geçmesi sonrası, bir yandan hava korsanlarıyla mücadele ederken bir yandan da prosedürü uygulamak ile insan hayatı arasında kalmasını konu alıyor.
FİLMİN ADI NEDEN 7500?
7500'ün anlamı ne? Filmin isminin neden 7500 olduğunu merak ediliyor. 7500, uçak kaçırma durumlarında kullanılan acil durum kodudur. Filmde de bir uçak kaçırma durumu ile karşı karşıya kalındığı için bu isim tercih edilmiş. 7500'ün uçak kaçırma durumlarında kullanılması hakkında bilgi sahibi olmayan izleyiciler için fragmanda bir de not göze çarpıyor.
İŞTE 7500 FİLMİNİN FRAGMANI
7500 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Filmde Joseph Gordon-Levitt, Tobias Ellis adlı pilotu canlandırırken ünlü oyuncuya Aylin Tezel (Gökçe), Omid Memar (Vedat), Carlo Kitzlinger (Michael Lutzmann) ve Murathan Uslu (Kenan) gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Patrick Vollrath oturuyor.
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