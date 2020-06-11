Uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı yayında! 7500 ne demek? İşte ayrıntılar

Joseph Gordon-Levitt'in başrolünde olduğu ve kaçırılmaya çalışılan bir uçağın pilotuna hayat verdiği 7500 filminden fragman yayınlandı. Filmde Levitt'in yanı sıra Aylin Tezel ve Omid Memar gibi oyuncular yer alıyor. İşte uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı, kanalı , konusu ve oyuncuları...