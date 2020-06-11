Uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı yayında! 7500 ne demek? İşte ayrıntılar

Joseph Gordon-Levitt'in başrolünde olduğu ve kaçırılmaya çalışılan bir uçağın pilotuna hayat verdiği 7500 filminden fragman yayınlandı. Filmde Levitt'in yanı sıra Aylin Tezel ve Omid Memar gibi oyuncular yer alıyor. İşte uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı, kanalı , konusu ve oyuncuları...

Uçak kaçırma filmi 7500'ün fragmanı yayında! İşte fragmanı ve oyuncuları

Uçak konulu filmler sinemaseverlerin her zaman ilgisini çekiyor. Bu filmlere bir yenisi ekleniyor: "7500". Uçak kaçırma filmi olarak da bilinen 7500'den ilk fragman yayınlandı. Filmin başrolünü, en son 2016'da Snowden filminde Edward Snowden olarak izlediğimiz Joseph Gordon-Levitt üstleniyor. Peki 7500 filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak? 

7500 FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dünya prömiyerini geçen sene Locarno Film Festivali'nde yapan film, 19 Haziran'da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

7500 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

7500'ün konusu şöyle: Berlin'den Paris'e gitmekte olan bir uçağın pilotlarından biri olan Tobias'ın, bir grubun uçağı kaçırmak için harekete geçmesi sonrası, bir yandan hava korsanlarıyla mücadele ederken bir yandan da prosedürü uygulamak ile insan hayatı arasında kalmasını konu alıyor.

FİLMİN ADI NEDEN 7500?

7500'ün anlamı ne? Filmin isminin neden 7500 olduğunu merak ediliyor. 7500, uçak kaçırma durumlarında kullanılan acil durum kodudur. Filmde de bir uçak kaçırma durumu ile karşı karşıya kalındığı için bu isim tercih edilmiş. 7500'ün uçak kaçırma durumlarında kullanılması hakkında bilgi sahibi olmayan izleyiciler için fragmanda bir de not göze çarpıyor.

İŞTE 7500 FİLMİNİN FRAGMANI

7500 – Official Trailer | Prime Video7500 – Official Trailer | Prime Video
It looks like a routine day at work for Tobias, a soft-spoken young American co-pilot on a flight from Berlin to Paris as he runs through the preflight checklist with Michael, the pilot, and chats with Gökce, his flight-attendant girlfriend. But shortly after takeoff, terrorists armed with makeshift knives suddenly storm the cockpit, seriously wounding Michael and slashing Tobias’ arm. Temporarily managing to fend off the attackers, a terrified Tobias contacts ground control to plan an emergency landing. But when the hijackers kill a passenger and threaten to murder more innocent people if he doesn’t let them back into the cockpit, this ordinary man faces an excruciating test. 7500 arrives on Prime Video June 19. About Prime Video: Want to watch it now? We've got it. This week's newest movies, last night's TV shows, classic favorites, and more are available to stream instantly, plus all your videos are stored in Your Video Library. Over 150,000 movies and TV episodes, including thousands for Amazon Prime members at no additional cost. Get More Prime Video: Stream Now: Facebook: Twitter: Instagram: Prime Video

7500 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Joseph Gordon-Levitt, Tobias Ellis adlı pilotu canlandırırken ünlü oyuncuya Aylin Tezel (Gökçe), Omid Memar (Vedat), Carlo Kitzlinger (Michael Lutzmann) ve Murathan Uslu (Kenan) gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Patrick Vollrath oturuyor.

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