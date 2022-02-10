İnsanüstü Yapay Zeka GT Sophy ile Tanışın: Gran Turismo 7'nin Kahramanı...

Gran Turismo 7 oyuncuları, yapay zekadaki bir atılım sayesinde "Gran Turismo Sophy" olarak isimlendirilen insanüstü bir yapay zeka rakibe karşı yarışmak için hazırlanabilirler. Sony AI tarafından oluşturulan GT Sophy, Gran Turismo geliştiricisi Polyphony Digital ile birlikte üretildi ve beş yıldır geliştiriliyor.
Sophy, bugün dünyanın en iyi GT Sport sürücülerine karşı kazanmak için eğitilmiş ve Sony'nin şimdiye kadar mümkün olmayan sofistike bir yarış rakibi geliştirmesine yardımcı olan yepyeni bir AI algoritması kullanan yeni bir otonom AI sürücüsü olarak tanımlanabilir.
Ancak, tipik AI rakiplerin aksine Gran Turismo Sophy, oyun içi CPU'yu zorlamaya çalışmıyor. Gerçek bir insan (veya insanüstü) gibi tepki vererek hareket ediyor ve temel derin güçlendirilmiş öğrenme (temel olarak, en iyi sonuca ulaşılana kadar sayısız senaryoyu tekrar etme ve öğrenme süreci) kullanarak üç temel sürüş becerisinde ustalaşması gerekiyordu.
Sony AI CEO'su Hiroaki Kitano'nun dediği üzere "Gran Turismo Sophy, sadece insan oyunculardan daha iyi olmayı amaçlamayan, aynı zamanda oyunculara tekniklerini ve yaratıcılığını hızlandırabilecek ve bir sonraki seviyeye yükseltebilecek teşvik edici bir rakip sunmayı hedefleyen önemli bir yapay zeka gelişimidir. Oyun topluluğuna katkı sağlamanın yanı sıra, bu atılımın otonom yarış, otonom sürüş, yüksek hızlı robotik ve kontrol gibi alanlarda yeni fırsatlar sunduğuna inanıyoruz."
Sophy'nin ustalaşması gereken ilk özellik yarış arabası kontrolüydü. Sophy'nin zorlu parkurları fethetmek için araba dinamiklerini, yarış hatlarını ve hassas manevraları anlaması gerekiyordu. Daha sonra, Sophy yarış taktiklerini öğrenmek zorunda kaldı. Sürekli gelişen ve değişen durumlarla başa çıkmak için yarışırken anlık karar verme yeteneği gerekli ve bu nedenle GT Sophy, hızlı geçiş, çapraz geçişler ve hatta engelleme gibi savunma manevraları gibi taktiklerde ustalaşmak zorunda kaldı.
Belki de Sophy'nin öğrenmesi gereken en insani beceri, yarış görgü kurallarıydı. GT Sophy, sportmenlik kurallarına uyacak şekilde eğitildi. Bu yüzden sizi pistten dışarı itmeye çalışmayacak ve rakip sürüş hatlarına saygı duyacak.
Bu üç önemli özellik, Sony Computer Entertainment Interactive'in Sophy'nin binlerce senaryoyu deneyimlemesine ve onlardan öğrenmesine olanak tanıyan bulut oyun altyapısı ile işbirliği içinde kazanıldı.
GT Sophy'nin zaman içinde öğrenmesi ve yeteneklerini geliştirmesinin sonuçları, yapay zekanın dünyadaki en iyi GT Sport sürücülerini kapsamlı bir şekilde yenmesine yol açtı. Temmuz 2021'de düzenlenen bir etkinlikte Sophy, 86 puana 70 puan farkıyla kaybetti. Ancak, Ekim ayında gerçekleşen bir sonraki etkinlikte Gran Turismo Sophy, dünyanın en iyi sürücülerini, 52 puana 104 puan ile rahat bir şekilde yendi.
FIA Gran Turismo Championships 2020 Şampiyonu Takuma Miyazono, Sophy'ye karşı yarış etkinliklerinin ardından şunları söyledi: "AI'ya karşı oynadığımı tamamen unutmuşum. Gerçekten eğlenceliydi. Bu sürücüyle gelecekte daha fazla yarışmak istiyorum."
FIA Gran Turismo Championships 2020 Dünya Finalisti Emily Jones ise GT Sophy'nin tekniklerinin kendisine direksiyon başındayken neleri geliştirebileceği konusunda fikir verdiğini kaydetti. Jones, "GT Sophy'nin yarış tekniğini görmek gerçekten heyecan vericiydi" dedi ve ekledi: "Ondan çok ilham aldım."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın