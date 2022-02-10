İnsanüstü Yapay Zeka GT Sophy ile Tanışın: Gran Turismo 7'nin Kahramanı...

Süper Yapay Zeka Gran Turismo Sophy ile tanışın: Gran Turismo 7 oyuncuları, insan üstü ama insan gibi hareket eden süper yapay zeka GT Sophy ile yarışma fırsatı bulacak!

10 Şubat 2022 15:56

Levent Öztürk