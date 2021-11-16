Rusya Uydu Patlattı, Uzay İstasyonundaki Astronotlar Saklandı!

Rusya'nın dikkatsizce gerçekleştirdiği bir "uyduyu füze ile vurma" testi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yüreğini ağzına getirdi.

Uydu patladı, astronotlar saklandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
NASA Space Adventure Sergisi İçin Geri Sayım Başladı
Windows 11 Performansı ile Linux'u Sollamayı Başardı!
Rusya Uydu Patlattı, Uzay İstasyonundaki Astronotlar Saklandı!
Intel 4004 ile Geçen Yarım Asır: Bugünün Cihazlarını Ona Borçluyuz!
Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021) İncelemesi

 

 