Rusya Uydu Patlattı, Uzay İstasyonundaki Astronotlar Saklandı!

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yedi kişilik mürettebat, Rusya'nın gerçekleştirdiği bir uydu vurma testi nedeniyle ortaya çıkan uzay enkazının potansiyel bir tehdit yaratması nedeniyle acilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş bir uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.
Rusya'nın uzaydaki artık kullanılmayan bir uydusunu vurup parçalamasından sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar SpaceX Crew Dragon ve Soyuz uzay araçlarına saklandılar.
Uydu vurma testi geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından kınandı. Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya Federasyonu, kendi uydularından birini bir füze ile pervasızca vurdu" dedi ve ekledi: "Bu tür denemeler, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski artırıyor."
Testten kaynaklanan enkaz bulutu, 2007'de gerçekleştirilen ve yıllarca düşük Dünya yörüngesinde kalan bir Çin silah testinin geride bıraktığı buluta benzer olabilir. Uluslararası Uzay İstasyonu daha geçen hafta 2007'de yapılan bu testten dolayı uzayda başıboş dolaşan bir enkaz parçası ile çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.
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