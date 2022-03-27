Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali, Ukrayna Tarafından NFT'ye Dönüştürüldü

Ukrayna, Rus işgalinin zaman çizelgesini NFT olarak satışa çıkarttı. Elde edilen tüm gelir, Ukrayna ordusuna ve vatandaşlarına gidecek.

Rusya'Nın Ukrayna işgali de NFT oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
İmza İçin 10 Saniye Yeter
WhatsApp, iCloud ve Messenger İçin Tarihi Bir Karar Yolda!
ESET Yeni Bir Siber Casusluk Saldırısı Belgeledi
Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali, Ukrayna Tarafından NFT'ye Dönüştürüldü
Samsung, Bazı Galaxy S22 Modellerinde Yaşanan GPS Sorununu Kabul Etti

 

 