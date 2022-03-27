Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali, Ukrayna Tarafından NFT'ye Dönüştürüldü

Ukrayna hükümeti gelir elde etmek için Rusya işgalinin zaman çizelgesini temel alan NFT'ler satmaya karar verdi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov Twitter'da koleksiyonun satılığa çıktığını açıkladı ve "Rusya Ukrayna'yı yıkmak için tanklarına güveniyor, biz ise devrimci blok zinciri teknolojisine güveniyoruz" dedi ve ekledi: "Satışlardan elde edilen tüm gelir Ukrayna ordusunun ve vatandaşlarının yararına kullanılacak."
"Meta History: Museum of War" adıyla satışa çıkan koleksiyon blok zinciri jetonlarıyla savaşın kilometre taşlarını bir sanatçının çizimi ile ilişkilendiriyor. Şu anda listede 54 NFT bulunuyor. Bu NFT'ler savaşın ilk üç gününü simgeliyor. Satış NFT satış platformu Fair.xyz üzerinden gerçekleştiriliyor.
Kripto para birimleri savaşın her iki tarafında da rol oynadı, ancak özellikle Ukrayna bunu bankaları ve yerel para birimi sınırlamalarını atlamak ve ayrıca bağış istemek için kullandı. Ukrayna hükümeti ilk üç hafta içinde 54 milyon dolar değerinde kripto para bağışı topladığını açıklamıştı.
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