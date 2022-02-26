Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali, Uydu Görüntülerinde İşte Böyle Göründü!

Rus kuvvetleri geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmeye başlarken yoğun hava saldırısında bulunmuş ve stratejik noktaları vurmuştu. Yapılan hava saldırılarının görüntüleri twitter'dan paylaşılırken, bunlara bir örnek de 200'den fazla gözlem uydusuna sahip Planet şirketinden geldi.
Planet, Chuhuiv Hava Üssü'ne yapılan hava saldırısının önceki ve sonraki görüntülerini twitter hesabından paylaştı. Hemen aşağıda Chuhuiv Hava Üssü'nün 21 Şubat ve 24 Şubat tarihlerine ait fotoğraflarını görebilirsiniz.
Latest from Chuhuiv Airbase in Ukraine. Imagery captured on February 21 and today, February 24, 2022. pic.twitter.com/xUwtjRJPIC— Planet (@planet) February 24, 2022
Öte yandan ulusal güvenlik habercisi Jack Detsch de twitter hesabından benzeri bir uydu görüntüsünü paylaşarak, "Rusya, Ukrayna sınırına 10 mil kadar yakın olan Belgorod, Soloti ve Valuyki yakınlarına daha fazla zırhlı ekipman ve birlik yerleştiriyor," derken, "Uydu görüntülerine göre Soloti'deki muharebe birimlerinin çoğu şu anda güneye, Ukrayna yönüne doğru yola çıkıyor," şeklinde bir bilgilendirmede bulundu.
NEW: Russia is deploying more armored equipment and troops near Belgorod, Soloti, Valuyki as close as 10 miles from the Ukrainian border.
Most of the combat units at Soloti are now departing, per satellite images, heading south in the direction of Ukraine.
??:@Maxar pic.twitter.com/9UssWs2FSU— Jack Detsch (@JackDetsch) February 20, 2022
NEW: Russian convoys and towed artillery are moving south and positioned within 50 miles of Kharkiv, Ukraine's second largest city, per satellite photos today.
??:@Maxar pic.twitter.com/edxqfbs70t— Jack Detsch (@JackDetsch) February 23, 2022
Görüntüleri arka arkaya twitter üzerinden paylaşan Detsch, bir diğer gönderisinde, "Uydu fotoğraflarına göre Rus konvoyları ve çekilen topçu güneye doğru hareket ediyor ve Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkiv'e 50 km uzaklığa konumlanıyor," diyor.
Russian forces have built a new field hospital 12 miles from the border outside Russian city of Belgorod near Ukraine's second largest city, new satellite image from @Maxar shows pic.twitter.com/g1LRFm33Bf— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) February 23, 2022
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