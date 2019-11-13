Ryzen Threadripper 3990X ile 64 Çekirdek Geliyor!

AMD, yeni Ryzen Threadripper ailesi ile performans yarışına hız getirmişken, Ryzen Threadripper 3990X ile çok daha fazlasını yapabilir!

  • Ercan Uğurlu
Ryzen Threadripper 3990X ile 64 Çekirdek Geliyor!

AMD sonunda uzun zamandır konuştuğumuz yeni nesil işlemcisi Ryzen'lerini tanıttı. 3'üncü nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin özelliklerini anlatan AMD, bunlar arasında özellikle 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 24 çekirdekli Ryzen Threadripper 3960X ve 32 çekirdekli Ryzen Threadripper 3970X'i tanıtan AMD, yeni işlemcilerin 25 Kasım'da satışa sunacak. Ryzen Threadripper 3970X'in fiyatının 1999 Dolar olması bekleniyor.

Eğer AMD'nin Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinin 32 çekirdek ile tam bir performans canavarı olduğunu düşünüyorsanız, bir de gelecek AMD'nin gelecek Ryzen Threadripper 3990X'ini beklemeniz gerek. Zira Threadripper 3990X'ten de haber var.

MSI'ın TRX40 Creator anakartı için yayınladığı bir videoda Windows Görev Yöneticisi'nde 128 thread'li bir işlemci göze çarparken, bu akıllara AMD'nin CES 2020'de tanıtması beklenen 64 çekirdek ve 128 thead'li Ryzen Threadripper 3990X'i getirdi. Henüz ortada bir resmi açıklama yok, ancak büyük ihtimalle Ryzen Threadripper 3990X'i artık ocak ayındaki etkinlikte göreceğiz.

İşlemci Çekirdek İzlek Önceli Taban Frekans Tavan Frekans Cache TDP Fiyat Piyasaya Çıkış Tarihi
AMD Ryzen Threadripper 3990X/WX 64 Core 128 Thread AMD Ryzen Threadripper 2990WX (32 Core / 64 Thread) TBD TBD TBD ~280W $2999? Ocak 2020
AMD Ryzen Threadripper 3980X/WX 48 Core 96 Thread N/A TBD TBD TBD ~280W $2499? Ocak 2020
AMD Ryzen Threadripper 3970X/WX 32 Core 64 Thread AMD Ryzen Threadripper 2970WX (24 Core / 48 Thread) 3.7 GHz 4.5 GHz 128 MB 280W $1999 25 Kasım
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24 Core 48 Thread N/A 3.8 GHz 4.5 GHz 128 MB 280W $1399 25 Kasım

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