S10'ların Hepsi Ekran İçi Tarayıcılı Olabilir

Yeni dedikoduya göre Samsung, Galaxy S10'un beklenen üç modelinde de ekran-içi parmak izi tarayıcısı kullanacak!

Galaxy S10'ların Hepsi Ekran İçi Tarayıcılı Olabil

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