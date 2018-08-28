S10'ların Hepsi Ekran İçi Tarayıcılı Olabilir
Yeni dedikoduya göre Samsung, Galaxy S10'un beklenen üç modelinde de ekran-içi parmak izi tarayıcısı kullanacak!
Galaxy Note 9, birçok incelemeye ve kullanıcıya göre 2018'in en iyi telefonlarından biri. Samsung'un amiral gemisi bizce de harika bir telefon, ancak yeni iddiaya göre geleneksel parmak izi tarayıcısını kullanan son telefon olabilir.
Yeni rapora göre Galaxy S10 ve sonrasında gelecek Samsung telefonlar, sadece ekran içi parmak izi sensörünü kullanacak. Yeni rapor öncekilerin aksine, tüm Galaxy S10 modellerinin ekran içi parmak izi tarayıcısı kullanacağını söylüyor. Galaxy S10'un farklı bütçelere sahip kullanıcıları hedefleyen üç modelle gelmesi bekleniyor. Daha önce gelen bilgiler, en düşük modelin parmak izi sensörünü telefonun yanına yerleştireceğini söylüyordu, ancak Samsung bundan vazgeçmiş gibi görünüyor. Yeni bilgiye göre alt seviye model de ekran altı parmak izi sensörünü kullanacak. Bununla birlikte üst seviye iki modelin Qualcomm'un ürettiği sensörleri kullanacağı söyleniyor.
Yeni Galaxy üyelerinin Şubat'ta, büyük ihtimalle Mobil Dünya Kongresi 2019'da ortaya çıkacağına inanılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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