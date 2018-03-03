S9 ve S8 Çerçeveleri Karşılaştırıldı

Galaxy S9'un çerçeve kalınlığı ile Galaxy S8'in çerçeve kalınlığı ne kadar farklı? Cevap haberimizde...

  • Ali Ruhi Öztürk
S9 ve S8 Çerçeveleri Karşılaştırıldı

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