S9 ve S8 Çerçeveleri Karşılaştırıldı
Galaxy S9'un çerçeve kalınlığı ile Galaxy S8'in çerçeve kalınlığı ne kadar farklı? Cevap haberimizde...
- Ali Ruhi Öztürk
Galaxy S8'in neredeyse çerçevesiz tasarımı, sadece Samsung için değil tüm akıllı telefon piyasası için bir dönüm noktası olmuştu. Bu yüzden Samsung'un bulduğu bu formülü bozmadan Galaxy S9 ve S9 Plus için de kullanıyor olması olumsuz karşılanmadı. Ancak ne kadar benzer bir görünüme sahip olsa da, Galaxy S9'u bir önceki amiral gemisinden ayıran bazı küçük farklar bulunuyor. Kullanıcılar için bu farklardan en önemlisi çerçeve kalınlığı.
Daha ince ve daha az dikkat dağıtan çerçeveler
Peki Galaxy S9 ve S9+ ne kadar daha ince çerçevelere sahip? Galaxy S9'un üst çerçevesi 8.18 mm, bu da Galaxy S8'den 0.48 mm daha ince. Alt çerçeve ise 6.96 mm, bu da önceki telefondan 0.76 mm daha ince. Galaxy S9 toplamda S8'den 1.2 mm daha kısa, ama aynı boyutta ekranlara sahipler.
Galaxy S9+ ise üstte 8.21 mm, altta ise 6.99 mm çerçevelere sahip, bu da onu Galaxy S8+'a kıyasla, sırasıyla 0.39 mm ve 1.01 mm daha ince yapıyor. Bu incelme Galaxy S9+'ı toplamda 1.4mm daha kısa yapıyor, ama cihaz yine de S8+ ile aynı boyutta ekrana sahip.
Samsung, yeni telefonlarına uyguladığı az-yansıtıcı film sayesinde çerçevelerde bulunan kamera gibi öğelerin daha az göze çarpmasını da sağlıyor. Ayrıca iris tarayıcısının çalışmazken tamamen görünmez hale getirilmiş olması da güzel bir yenilik.
Kısacası, Galaxy S8 ve S9+ daha ince ve sade bir görünüme sahip. Samsung, zaten etkili bir tasarımı tekrar değiştirmek yerine küçük iyileştirmeler yapmayı seçerek doğru bir karar almış diyebiliriz.
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