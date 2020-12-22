Sadece 1 Saatlik Kesinti, Bakın Google'a Ne Kadar Para Kaybettirmiş

Geçtiğimiz hafta Google servislerinde yaşanan uzun süreli kesinti Google'a ne kadar bel bağladığımızı bir kez daha gösterdi. Dün konu hakkında ayrıntılı bir rapor sunan şirketin, bu kesinti nedeniyle kaybettiği rakam da ortaya çıktı ve adeta dudak uçuklattı.
Gmail, YouTube, Drive, Meet ve Docs gibi servisler, Google'ın yaşadığı sorun sonrasında bir süre için erişilemez hale gelmişti. Hatta şirketin Android işletim sisteminin bazı özelliklerinin de çalışmadığı rapor edildi, mobil kullanıcılar Fotoğraflar ve Haritalar gibi uygulamaları kullanamaz hale geldi.
Kesinti bir saatten fazla sürmedi, ancak internette önemli bir heyecan yarattı ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamda tek bir şirketin hizmetlerine neredeyse tamamen bağlı olduğumuzu çarpıcı bir şekilde gösterdi.
Bununla birlikte, bu kesintinin bir de Google için sonucu var: 1 saat kadar kısa bir süre için bile hizmetlerinin kapalı olmasıyla, Google da milyonlarca dolar gelir kaybetti.
2019 Alphabet kazanç raporuna göre, YouTube reklamları bir yılda firmaya 15,15 milyar dolar kazandırıyor. Firmanın bu yıl %30-40 büyümesi hedefleniyordu. Bunun üzerine yapılan bir hesaplama ile, bir saatten kısa süren bu kesintide Google'ın kaybının 2,3 milyon dolar olduğu düşünülüyor.
Kesinti, Google paketindeki diğer birçok ürünü vursa da, bunlar ya ücretsiz (ör. Gmail), ya tek ödeme (ör. Nest) veya abonelik temelli (ör. Google Workspace), bu nedenle doğrudan bir gelir kaybına neden olmadılar. Ama konu YouTube olunca bile, yukarıda bahsettiğimiz kayıp ortaya çıkıyor.
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