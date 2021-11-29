Sadece 10 Dakika Yaşayan (Sanal) Süper Bilgisayar

Süper bilgisayarlar bir zamanlar sadece çok büyük firmaların, araştırma merkezlerinin ve hükümetin tekelinde olan donanımlardı. Bulut bilgi işlemin yükselişi ve bulutta gelişmiş iş yükü dağıtımı seçeneklerinin kullanılabilir olması ise, süper bilgisayarlar dünyasına adım atmayı belirgin bir şekilde ucuzlattı.
Daha geçen hafta, İngiltere'den YellowDog firması, tescilli platformunu kullanarak sanal bir süper bilgisayar kurdu ve yaklaşık 10 dakika boyunca çalışan 3,2 milyondan fazla sanal CPU'dan oluşan bir bilgi işlem gücünü ortaya koydu. Bu elbette Fugaku kadar güçlü bir bilgisayar meydana getirmiyor ama en azından birkaç dakika boyunca Dünya'nın en hızlı süper bilgisayarları listesine girmesine imkan verdi.
Bir ilaç firmasının desteği ve isteği ile gerçekleştirilen operasyon popüler bir ilaç keşif uygulamasını tek bir kümede çalıştırmak için işletildi. Projenin maliyeti, yaklaşık 65.000 dolar olarak gösteriliyor.
AWS'den Colin Bridger, "Bu isteğe bağlı süper bilgisayara erişim sayesinde, araştırmacılar 7 saat içinde 337 milyon bileşiği analiz edip tarayabildiler. Bunu kendi tesis içi sistemlerini kullanarak yapmak en az iki ay alacaktı" diyor. Burada ilgi çekici olan, böyle büyük bir işlemci gücünün artık parasını veren herkes tarafından kullanılabilecek olması. Üstelik özel bir donanım değil, şu anda sıkça kullanılan donanımların güçlerini birleştirerek ortaya bir süper bilgisayar çıkarıyor.
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