Türkiye'nin Yerli Otomobili İçin Güzel Haber: ÇED Raporu Onayı Verdi!

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli otomobili için önemli bir aşama daha tamamlandı. Şimdi sırada, fabrikanın tamamlanması ve üretime başlanması var.