Türkiye'nin Yerli Otomobili İçin Güzel Haber: ÇED Raporu Onayı Verdi!

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli otomobili için önemli bir aşama daha tamamlandı. Şimdi sırada, fabrikanın tamamlanması ve üretime başlanması var.

Yerli otomobilde yeni gelişme

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan elektrikli yerli otomobilin üretimi için Gemlik'te kurulması planlanan fabrika hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Otomobili üretecek olan TOGG ortaklığı, Twitter üzerinden yayınladığı mesajla, fabrika inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun olumlu olduğunu duyurdu.

TOGG'nin resmi Twitter hesabı olan @TOGG2022 tarafından yayınlanan mesajda şu sözlere yer verildi: "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı. - Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi. - Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model. - 4 bin kişiye istihdam. Türkiye'mize hayırlı olsun!"

Türkiye'nin Yerli Otomobili İçin Geri Sayım Başladı

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, ilk aşamada SUV modeliyle, 2022 yılında piyasaya sunulacak. 2 çeker ve 4 çeker olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olması beklenen otomobil, hızlı şarj teknolojisini destekleyecek; tek şarjla, 300 ila 500 km arasında yol alabilecek. Bu modeli, sedan ve hatchback modeller takip edecek.

2019 yılı sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan yerli otomobil için Gemlik'te kurulması planlanan fabrikanın 2021 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Hedef, ilk yıl içerisinde 175 bin araç üretmek.

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