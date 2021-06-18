Yılan Hikayesine Dönen Atari VCS Nihayet Piyasaya Çıktı!

Üç yıl önceki ilk duyurusundan beri defalarca ertelenen, adeta bir yılan hikayesine dönüşen Atari VCS nihayet piyasaya çıktı. Konsol, dünden beri Atari web sitesi, Best Buy ve Micro Center aracılığıyla satın alınabiliyor. Atari'nin web sitesinde, konsolun iki versiyonu mevcut. 300 dolarlık Oynx temel sistemini alabilir veya 400 dolar verip beraberinde bir joystick ve Xbox benzeri oyun kumandası ile gelmesini sağlayabilirsiniz. Her iki kablosuz çevre birimi ayrı olarak alındığında 60 dolara satılıyor.
100 ücretsiz retro oyun içeren bir koleksiyon olan Atari Vault ile birlikte gelen konsol, aynı zamanda bir PC olarak da kullanılabiliyor. Windows, Linux ve ChromeOS dahil olmak üzere çoğu modern masaüstü işletim sistemini çalıştırabiliyor ve üzerine Google'ın Chrome web tarayıcısı yüklü olarak geliyor. Atari VCS ayrıca Antstream'in Arcade oyun abonelik hizmeti ile çeşitli eski platformlardan binlerce retro oyunu yükleyip oynama seçeneği de sunuyor.
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