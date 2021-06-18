Yılan Hikayesine Dönen Atari VCS Nihayet Piyasaya Çıktı!

Nostalji meraklılarına heyecan verici bir haberimiz var: Bir konsol - PC hibriti olan ve yıllardır bir yılan hikayesine dönen Atari VCS nihayet piyasaya çıktı!

Yılan Hikayesine Dönen Atari VCS Nihayet...

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