Sahte Galaxy Note 10+ Gerçeğine Benzerliğiyle Şaşırtıyor

Samsung'un en üst seviye telefonu, Galaxy S20 Ultra'nın tanıtılmasıyla artık Galaxy Note 10 Plus değil. Ancak Note serisi kalemle geldiğinden, özellikle iş amaçlı kullanımlarda fayda sağlayabiliyor. Şimdi ise Note 10 Plus'ın ilginç bir taklidi, Çinli e-ticaret sitesi Aliexpress'te göründü.
Kimtien Note 10+ adı ve renk düzeniyle Samsung'un telefonuna oldukça benziyor. Ancak taklit telefondan aynı performansı beklemenizi önermiyoruz. Yalnızca 166 dolar fiyatla satılan Kimtien Note 10+, 10 çekirdekli işlemci (Mediatek), 8GB RAM ve 128GB dahili depolamayla geliyor. 3,5mm kulaklık girişiyle gelen telefonda 4.800mAh gücünde bir pil, Bluetooth 4.0 desteği, 6,8 inçlik devasa bir ekran, 13MP ön ve 23MP arka kamera bulunuyor.
Teknik özelliklerin bulunduğu listeye göre telefon, Android 9.1 ile çalışıyor ve çift SIM desteğine de sahip. Cihaz, "Note" isminin hakkını vermek için bir kalemle geliyor.
Bu noktada cihazın çizimlerinin gerçekteki haliyle arasında fark olabileceğini söyleyelim. Bu tür hilelere büyük firmalarda bile rastladığımızdan, gördüğümüz bu Kimtien Note 10+ ile gerçeği arasında bazı farklar olması hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
Stok sayısının on binlerce olduğuna bakılırsa Kimtien Note'un satışları yolunda. Ancak Samsung, benzerliğin bu düzeye ulaştığını fark ettiğinde muhtemelen boş durmayacaktır.
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