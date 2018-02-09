Sahte Teknik Destek Chrome'u Kilitliyor
Sahte bir teknik destek uyarısı, Google Chrome'u Windows'ta kilitleyebiliyor!
Sahte teknik destek sayfaları daha önce de karşılaştığımız sinir bozucu bir saldırı çeşidi. Ancak yeni ortaya çıkan bu teknik destek alarm sayfası, Chrome tarayıcınızı kilitliyor ve sahte telefon numaraları ve popup'larla size yardım edeceğini iddia ediyor.
Malwarebytes'ın araştırmasına göre bu yeni saldırı Windows'ta çalışan Chrome'un 64.0.3282.140 sürümünü etkiliyor. Eğer bu sahte destek sayfasını ziyaret ederseniz tarayıcınıza binlerce indirme isteği yollanıyor ve Chrome bir kaç saniye içinde kilitleniyor. Malwarebytes analisti Jerome Segura, bu saldırının Blob ve msSaveBlob arayüzlerin kötüye kullanarak bilgisayarınıza istenmeyen dosyalar kaydedebildiğini söylüyor. Dosyalar indirilirken bilgisayarınız sistemi de aşırı yüklenme dolayısıyla yavaşlıyor.
Bu sayfalara kötü amaçlı reklamlar aracılığıyla ulaşılıyor ve herhangi bir reklam engelleyici eklentiniz varsa güvendesiniz demektir. Eğer saldırıya uğrarsanız hemen Görev Yöneticisini ziyaret ederek Chrome'un işlemini sonlandırırsanız saldırıyı yarıda kesmiş olursunuz.
Windows Defender yakında gelecek olan bir güncellemeyle bu tip saldırıları engelleyecek. Google'ın da yakında bir yama ile Chrome'u bu saldırıya karşı dayanıklı hale getirmesi bekleniyor. O zamana kadar yabancı sitelerin reklamlarından uzak durmakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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