Sahte Windows 11'ler, Gerçek Windows 11'i Beklemeden Ortaya Çıktı!

Windows 11 henüz piyasaya çıkmadı ama sahte Windows 11'ler çoktan ortaya çıktı bile. Üstelik tehlike saçıyorlar...

  • Levent Öztürk
Sahte Windows 11 yükleyicileri yayılıyor!

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