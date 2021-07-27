Sahte Windows 11'ler, Gerçek Windows 11'i Beklemeden Ortaya Çıktı!

Microsoft, ilk Windows 11 Insider Preview derlemesini 28 Haziran'da yayınladı ve en son derlemenin de sunulmasıyla birlikte, geçtiğimiz ay boyunca sık sık güncellendi. Mevcut bilgisayarınızı Windows 11'e yükseltme işlemi, yalnızca makinenizi Windows Insider Programının Dev kanalına kaydettirmeniz ve yapının size gönderilmesini sağlamanız gerektiği anlamında oldukça basit olsa da, pek çok kişi başka resmi olmayan ISO'ları elde etmek için başka yöntemler arıyor ve bunun yerine cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaşıyor.
Windows 11'in sahte yükleyiciler aracılığıyla bu dağıtımı hiçbir şekilde karmaşık düzene sahip değil. Bu sistem tamamen insanların şüpheli bir yükleyici indirmesine ve ardından yüklemeyi başlatmak için şartlar ve koşulları okumadan tıklamalarına güveniyor.
Kaspersky'den bir raporunda belirtilene göre "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" adlı bir dosya internette dolaşıyor. Dosya boyutu 1,75 GB ve adı, aslında Microsoft'un işletim sistemini resmi olarak açıklamasından önce sızdırılan eski bir yapı olan Windows 11 yapı 21996.1'i ve en üstte bir anahtar etkinleştirici içerdiğini gösterirken, aslında tek ve " işe yaramaz" DLL dosyası.
Kullanıcılar bu dosya aracılığıyla yükleme işlemini başlattığında, yazılım başka bir yürütülebilir dosyayı indiriyor ve çalıştırıyor. Ayrıca, bazı "sponsorlu programların" makinenize yükleneceğini belirten tam teşekküllü bir lisans sözleşmesiyle birlikte sunuluyor. Okumadan kabul eden kişiler, bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılımları yüklüyor. Kaspersky, bu yazılımların reklam yazılımlarından Truva atlarına ve kimlik bilgilerinizi çalan programlara kadar her şey olabileceğini belirtiyor. Firma, sözde Windows 11'i dağıtmak için bu tekniği kullanan yüzlerce girişimle mücadele ettiğini söylüyor.
Kaspersky, derlemeleri yüklemek için Windows Insider Programı gibi resmi yöntemlerin kullanılması gerektiği ve kararlılık sorunlarına yol açabileceğinden işletim sisteminin henüz birincil bir makineye yüklenmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın