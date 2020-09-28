Salgın Sırasında Etrafınızda Ne Kadar Çok Şeyin Değiştiğini Fark Ettiniz mi

Muhtemelen pek çoğumuz farkında değiliz ama, Koronavirüs salgınında etrafımızda o kadar çok şey değişti ki...

28 Eylül 2020 14:00

Levent Öztürk