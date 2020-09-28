Salgın Sırasında Etrafınızda Ne Kadar Çok Şeyin Değiştiğini Fark Ettiniz mi

Koronavirüs salgını sebebiyle Dünya genelinde ülkelerin birbiri ardından karantina ve sokağa çıkma yasağı önlemleri alması ile beraber, bizim dışımızda kalan diğer canlılar için önemli değişimler ortaya çıktı. Venedik kanallarındaki yunuslar gibi bazı resimlerin sahte olduğu anlaşılsa da, paylaşılan diğer pek çok görüntü (sokaklarda dolaşan hayvanlar gibi) oldukça gerçekti. Şimdi de İngiltere'nin Doğa Tarihi Müzesi (Natural History Museum), paylaşılan bu anlar ve fotoğrafları destekleyen bazı sayılar paylaştı.
Mart ayının sonlarında Birleşik Krallık'ta otomobil kullanımı normal seviyelerin %60 altındaydı ve bu da hava kirliliğini ciddi ölçüde azaltırken, yollardan geçişleri de daha güvenli hale getirdi.
Müzenin online incelemesinde, BK Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden (UKCEH) Dr. Carole Helfter, BK'de ve küresel olarak, eve kapanma önlemlerinin hava kalitesinin hızlı bir şekilde iyileştirilebileceğini gösterdiğini söyledi: "Sera gazlarının uzun ömürlü olduklarını anlamak önemlidir ancak COVID-19 salgınından öğrenilen dersler, gelecekte emisyon azaltma stratejilerini şekillendirmeye yardımcı olabilir."
Başka yerlerde de kirliliğin azalması, milyonlarca kişinin ilk defa evlerinden Himalayalar'ı görebilmelerine imkan tanıdı ve Delhi'nin güneş panelleri ile üretilen elektrik miktarı %8 arttı. İncelemede yer alan diğer etkilerin arasında ise İngiltere'nin genelinde araçlar ve inşaatlar kaynaklı titreşimlerin azalması bulunuyor.
Yaşanan bu duraksama dönemi (antropause olarak adlandırılıyor) insan kaynaklı hareketlerden etkilenebilen ağırlık dalgası belirleyicileri gibi bilimsel araçlara da yardımcı oldu.
Galler'in köylerine kadar inen veya ünlü simgesel yerlerde görülen vahşi hayvanların görüntüleri, salgının en başında yaşanan mutluluk verici olayların bazılarıydı ancak bunların ne kadarının gerçek olduğunu belirlemek oldukça zordu. Raporda belirtildiği üzere "hayvanlar kesinlikle insanların artık o kadar fazla etrafta olmadıklarını fark ettiler. Ancak bu hayvanlar aynı zamanda biz insanlar tarafından da çok daha fazla fark edildiler." Yapacak başka hiçbir şey olmaması sebebiyle pek çok kişi aslında zaten var olan şeyleri fark etmeye başladılar. Müze, insanların antropause'u kaydetmelerini teşvik etmek adına bir fotoğraf yarışması da düzenledi.
Birleşik Krallık'ta iRecord internet sitesi üzerinde vahşi yaşam görüntülerinin bildirimleri 2019'a göre %54 arttı. Kelebek ve güve gözlemleri, yapılan bildirimlerin yarısını oluşturmaktaydı ancak en hızlı büyüme yarasa görüntülemelerinde yaşandı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bahçe kuşları daha sık görülürken, insanların görmek için seyahat etmelerini gerektiren kılıçgaga ve saz delicesi görüntülemelerinin sayısı azaldı. Bu kuşların da doğal koruma alanlarının dışına doğru alanlarını genişletmiş olmaları mümkün ancak henüz insan yerleşimlerine yaklaşmamış gibi gözüküyorlar.
Belirsizliklere rağmen UKCEH Biyolojik Kayıtlar Merkezi müdürü David Roy "bu veriler araştırmacıların BK genelinde hayvan ve bitki türlerinin ne durumda olduklarını anlamaları için çok değerli" diyor.
Daha geniş olarak bakıldığında ise yazarlar, bu gözlemlerin gezegen genelinde insanların etkinlikleri ile gezegenin nasıl "zarar görebileceği veya iyileşebileceği" konusunda önemli bir hatırlatıcı olmasını ümit ediyorlar. Her ne kadar iklim değişikliği birkaç aylık kapanmadan büyük miktarda etkilenmeyecek kadar yavaş gerçekleşiyor olsa da, diğer çevresel etkiler çok daha kısa bir sürede ortaya çıkabiliyor.
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