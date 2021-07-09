13.000 Yıllık Kara Şövalye Uydusu, Gerçekten Tepemizde mi Dolaşıyor?

13.000 yıldır Dünya yörüngesinde dolaşan bir "Kara Şövalye Uydusu" mu var? Garip bir şekilde, buna inanan çok sayıda insan bulunuyor. Üstelik işin içinde Nikola Tesla bile var!

09 Temmuz 2021 01:30

Levent Öztürk