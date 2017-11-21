Samsung , Android Piyasasında Rakipsiz Değil!
Android'li telefonlarda Samsung halen 1 numaralı marka. Ama artık, hemen ensesinde, çok ciddi bir rakibi var!
Reklam ağı AppBrain'e göre, Huawei'nin Avrupa piyasa payı giderek artıyor. Aralarında Polonya, Portekiz ve İspanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde, Huawei P8 Lite, şu an en çok kullanılan Android telefon. Aynı telefon İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nde ise ikinci konumda.
Firma, batı Avrupa'da halen kat etmesi gereken çok yol varken, Finlandiya'da Android cihaz kullanımının yüzde 27.5'i gibi büyük bir oranı kaplıyor. Diğer hiçbir ülkede bu kadar yükseklere çıkamasa da, yine de İtalya'da %18.9'a, Çek Cumhuriyeti'nde %17.2'ye, Macaristan'da %16.2'ye ve Polonya'da %16.1'e çıkmayı başardı (Android piyasasında).
Buna karşın Samsung halen çok daha önde ve batı Avrupa'daki Android cihazlarının %55-65 civarını kaplıyor. Orta ve güney Avrupa'da ise o kadar popüler değil ve Polonya'da %39.8'e, İspanya'da &40.3'e, Çek Cumhuriyeti'nde ise sadece %33.2'ye sahip.
H. Hüseyin Öztürk
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