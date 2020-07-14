15 Dakikada Yüzde 100 Şarj Olan Telefon Artık Hayal Değil

Vivo'nun iQOO oyun telefonu serisine yakında dahil edilecek olan telefon, şarj hızıyla bütün dikkatleri üzerine çekebilir!

15 Dakikada iQOO Şarj Gerçek Oluyor

Vivo, oyunlara yönelik telefonlarını bir süredir iQOO markası altında tanıtıyor. Şimdi ise firmanın bir sonraki cihazı için önemli yenilikler yapacağı ortaya çıktı.

iQOO tarafından Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan bir videoda 120W kablolu şarjı destekleyen yeni bir telefon gösteriliyor. Videoya göre 120W hızlı şarj cihazı, 4.000mAh kapasiteli pili 15 dakikada tam olarak doldurabiliyor. Yüzde 50 şarj seviyesine ise sadece beş dakikada ulaşılıyor. Bu sürelerin herhangi bir telefonun şarj süresini ezip geçtiğini fark etmişsinizdir.

Pil kapasitelerini yükseltmek genellikle daha zor olduğundan, üreticiler şu sıralar şarj işlemini hızlandırmaya odaklanıyorlar. Vivo'nun şarj teknolojisi rakip telefonlara göre büyük bir avantaj sağlayabilir, ancak gerçekte ne kadar iyi çalıştığını görmemiz gerekecek.

Bu teknolojiyi kullanan ilk iQOO telefonun ağustosta ortaya çıkması bekleniyor. Bu arada bir başka Çin merkezli üretici olan Oppo'nun da 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttığını ve 15 Temmuz'da bu teknolojiyi tam olarak göstereceğini söyleyelim.

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