Samsung, 2022 Model Yeni MicroLED ve Neo QLED TV'lerini Tanıttı!

Samsung'un merakla beklenen 2022 model yeni televizyonları, etkileyici yeniliklerle birlikte sahneye çıktı. İşte Samsung'un yeni MicroLED ve Neo QLED TV'leri...

Samsung'dan 2022 model TV'ler

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