Samsung, 2022 Telefonlarına 200 MP Çözünürlüklü Kamera Getiriyor

Samsung, daha önce dünyanın ilk 200 MP akıllı telefon kamera sensörü ISOCELL HP1'i tanıtmıştı. Daha önce Galaxy S22 Ultra'nın 200 MP'lik bu kameraya sahip olacağı söylentileri varken, bunu öğrenmek için henüz önümüzde zaman var. Fakat öte yandan Samsung'un bu kamerasını yalnızca Samsung akıllı telefonlarda görmeyecek, muhtemelen diğer akıllı telefon markalarının yeni cihazlarında da bulabileceğiz.
Gelen bilgilere göre Motorola, Samsung'un 200 MP kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon markası olacak. Şirketin 2022'nin ilk yarısında 200 MP kameraya sahip bir akıllı telefon sürmesi beklenirken, 2022'nin 2'inci yarısında ise buna Xiaomi eşlik edecek. Xiaomi'nin de 200 MP'lik ISOCELL HP1'i kullanması bekleniyor.
ISOCELL HP1, 200 MP çözünürlüğe sahip ve 0.64 mikrometre yerel piksel boyutu ile 1/1.22 inç sensörden oluşuyor. Düşük ışık koşullarında daha yüksek ışık hassasiyeti sağlaması için 2x2 ve 4x4 piksek gruplama modlarını destekleyen sensör, 8K / 30 kareye kadar videoları destekleyecek ve ayrıntılı görüntüler sağlayacak. Öte yandan geniş görüş alanına sahip 4K / 120 fps videoları kaydedebileceği de bilgiler arasında.
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