Samsung 8K QLED TV IFA'da Ortaya Çıkacak!
Samsung'un içerik bulmakta zorlanacağınız yeni 8K QLED TV'si, muhtemelen IFA 2018'de tanıtılacak!
Samsung geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2018'de 7680x4320 piksel çözünürlüğündeki ilk 8K TV'si olan Samsung Q9S modelini gazetecilere göstermişti. Görünüşe göre Güney Koreli şirket, şimdi bu modelini veya modellerini IFA 2018'de ziyaretçilerle de paylaşacak ve muhtemelen bu tanıtımın ardından çok geç kalmadan da piyasaya sürecektir. Elbette tüm bu bilgileri IFA 2018'de öğreneceğiz.
Peki, Samsung'un 8K destekli bir televizyonu tanıtacağı fikri nereden çıktı?
"prepare to be amazed at IFA ... par les centaines de vidéos que @ppgarcia75 va nous concocter" ???? pic.twitter.com/5JT73dNpsz— Léo D. (@leogringoD) 10 Ağustos 2018
Hemen yukarıdaki tweet, IFA fuarı çevresinden atılmış. IFA hazırlıklarını sürdüren Samsung, alana QLED 8K TV afişi çekmiş gibi görünüyor. Afişte yer alan "IFA'da şaşırmaya hazır olun" notu da dikkat çekiyor.
Buna göre fuarda, Samsunjg'un 8K TV'sini görebileceğiz. Ancak bu model, daha önceki CES 2018'de de sahnelenen Samsung Q9S mi olur, yoksa farklı bir Wall TV modeli mi görürüz; bunun cevabı şimdilik gizli.
Ercan Uğurlu
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