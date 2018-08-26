Samsung 8K QLED TV IFA'da Ortaya Çıkacak!

Samsung'un içerik bulmakta zorlanacağınız yeni 8K QLED TV'si, muhtemelen IFA 2018'de tanıtılacak!

Samsung 8K QLED TV IFA'da ortaya çıkacak!

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