Samsung Açıkladı: Böyle Bir Galaxy S8 Yokmuş!
Samsung, her nedense aylar sonra, çok fazla sözü edilen bu özel Galaxy S8 sürümünün gerçek olmadığını açıkladı...
Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın tanıtımı çoğumuzu şaşırtmadı çünkü telefonun neredeyse tüm önemli detayları, aylar öncesinde internete sızmıştı. Sürpriz olan ise telefonların Microsoft Store'a "Microsoft Edition" adıyla gireceğinin duyurulmasıydı. Aradan geçen birkaç ayın sonrasında Samsung, bunun gerçek olmadığını söyledi.
Samsung ile iletişime geçen Windows Central'ın haberine göre firma, herhangi bir Samsung Galaxy ürününün "Microsoft Edition" sürümünün olmadığını söyledi. Yetkili Microsoft Store'ların Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 gibi telefonlar sattığını ancak hepsinin bundan ibaret olduğunu belirtti. Gerçekleri öğrenmek güzel olsa da bunun açıklanmasının aylar sonrasında yapılması ilginç.
Kısacası tüm bunlar, muhtemelen Microsoft'un insanları mağazalarına çekmek ve kendi uygulama ekosistemini tanıtmak için başvurduğu bir pazarlama numarasıydı.
Zeynel A. Öztürk
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