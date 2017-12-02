Samsung Açıkladı: Böyle Bir Galaxy S8 Yokmuş!

Samsung, her nedense aylar sonra, çok fazla sözü edilen bu özel Galaxy S8 sürümünün gerçek olmadığını açıkladı...

Galaxy S8 Microsoft Edition, Gerçek Değilmiş!

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