Samsung Afrika, Galaxy Fold Hazırlığına Başladı

Samsung Afrika, henüz duyurulmayan Galaxy Fold 2'nin destek sayfalarını internette görünür hale getirdi. SM-F700F model adına sahip cihaz, model numarasından başka önemli bir bilgi vermiyor.
Yine de yerel bir Samsung branşının Galaxy Fold 2 için hazırlık yapması, önemli bir gelişme. Katlanabilen cihazın Galaxy Fold 2 adıyla gelme olasılığı ise düşük olarak değerlendiriliyor.
Yeni Galaxy Fold'un 2020'nin ilk aylarında tanıtılması beklenen Galaxy S11'den sonra tanıtılması bekleniyor. Yeni telefon, ilk Galaxy Fold'un aksine, Motorola Razr 2019 gibi dikey yönde katlanacak.
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