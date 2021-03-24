Samsung'un Akıllı Telefon İşlemci Karnesi Çok da Parlak Görünmüyor

Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi konumunda olabilir. Ancak akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda, sıralamada daha aşağı sıralarda kendine yer bulabiliyor. Şirket, akıllı telefon yonga seti pazarındaki konumunu Exynos işlemcilerle iyileştirmeye çalışıyor, fakat bu planı şimdilik işe yaramamış gibi görünüyor. Zira yayınlanan yeni rapora göre Samsung, geçtiğimiz sene küresel akıllı telefon yonga seti pazarında ancak 5'inci sırada yer almış durumda.
Araştırma şirketi Strategy Analytics'in yayınladığı rapora göre Samsung, gelir açısından küresel akıllı telefon yonga seti pazarında yüzde 9'luk bir pay elde etmiş. Diğer üreticiler arasında ise Qualcomm yüzde 31, Apple yüzde 23, MediaTek yüzde 18 ve Huawei yüzde 18 ile ilk 4'ü oluşturuyor.
Öte yandan yerleşik 5G bağlantısına sahip işlemcilere yoğun talep ile beraber, küresel akıllı telefon işlemci pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 25 büyürken, bu alandaki gelir 25 milyar doları aşmış durumda. 5nm ve 7nm mimarisine sahip çiplerin 2020 yılında tüm akıllı telefon yonga setleri arasında yüzde 40'lık bir pay oluşturduğu da rapora not edilirken, yine geçtiğimiz yıl AU (yapay zeka) işlemeye sahip 900 milyondan fazla çip satılmış durumda.
Telefon tarafı bu şekildeyken tablet pazarında da Samsung 5'inci sırada. Samsung, yüzde 7'lik bir gelir payı elde ederek tablet yonga seti pazarında yine 5'inci sırada bulunurken, Apple, küresel pazarda yüzde 48'lik pay ile 1'inci sırada bulunuyor. Onu Intel yüzde 16, Qualcomm yüzde 14 ve MediaTek yüzde 8 pay ile takip ediyor.
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