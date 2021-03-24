Samsung'un Akıllı Telefon İşlemci Karnesi Çok da Parlak Görünmüyor

Samsung dünyanın en çok telefon satan markası olsa da, konu yonga setleri olduğunda pek de istediği noktada olmadığı kesin. Yeni rapora göre Koreli dev, Qualcomm, Apple, MediaTek ve Huawei'nin gerisinde kalmaktan kurtulamadı.