Samsung, Akıllı TV Yarışını 15. Kez Kazanmaya Hazırlanıyor

Son 15 yıldır TV pazarında büyük bir başarı sağlayan Samsung'un bu başarıyı devam ettirmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre Samsung'un TV satış rakamları, bu yıl %11,2 artış gösterdi. Bu yıl firmanın 49,02 milyon TV satışına ulaşması bekleniyor, bu da kendi rekoru olan yıllık 52,94 milyon TV satışına neredeyse ulaşacak demek oluyor. En fazla satış 2014 yılında, Dünya Kupası ve Kış Olimpiyatları sırasında gelmişti.
Tokyo 2020 Olimpiyatları, bu yıl Samsung'un TV satış rakamlarını yükseltemedi, zira Olimpiyatlar gerçekleşmedi ve 2021'e ertelendi. Bu da Samsung'un pandemi döneminde şaşırtıcı bir şekilde TV satmayı başarmış olduğunu gösteriyor. Daha fazla insanın evde kalıp evden çalıştığı ve hayatın büyük kısmının evde geçtiği bu dönemde geçen yıla kıyasla TV'ler için şimdi daha yüksek bir talep var.
Tüm bunlar müşteriler için aslında iyi haber. Satış rakamları artmış olsa da, 2020'de Samsung ve diğer tüm markalar tarafından satılan TV'lerin toplam değeri geçen yıla göre düştü. Bu da, eskisinden daha düşük fiyatlarla, daha fazla TV satıldığı anlamına geliyor.
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