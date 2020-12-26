Samsung, Akıllı TV Yarışını 15. Kez Kazanmaya Hazırlanıyor

Samsung, on yıldan fazla bir süredir dünyanın en çok satan akıllı TV markası olarak gösteriliyor. Yeni bir araştırma ise, Samsung'un bu unvanını 2020 sonunda da bırakmayacağını söylüyor.