Samsung, Android 10'u Note 10'da Test Ediyor
Samsung'un son amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 için yayınlayacağı Android 10 güncellemesi hakkında heyecan verici gelişmeler var!
Google'ın Pixel telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başlamasının ardından diğer telefon üreticileri de kolları sıvamış durumdalar. Şimdi ise Samsung'un Android 10 güncellemesini Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus için test etmeye başladığı ortaya çıktı.
Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın Android 10 güncellemesini ne zaman alacağı henüz bilinmiyor. Bunun Galaxy S10 serisiyle yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor, çünkü Galaxy S9 ve Note 9 geçen sene Android Pie'a yakın zamanlarda güncellenmişti. Pie güncellemesi, öncekilerden daha hızlı yayınlanmıştı. Bu defasında da Samsung için her şeyin yolunda gitmesini ve güncellemenin hızla yayınlanmasını umuyoruz.
Android'in en son sürümü, bu kez bir tatlı ismi veya harf ile gelmiyor. Google, bazen kafa karıştırabildiği ve her ülkede anlaşılmadığı için bu isimlendirme düzeninden vazgeçtiğini söylüyor. Bu değişiklik bizi herhangi bir işlevden etmediğinden, olumlu bir değişiklik olarak değerlendiriyoruz.
Android 10'un yeni işlevleri arasında yeni hareket tabanlı gezinti sistemi, yeni odaklanma modu, uygulama içerisindeki videolar için gerçek zamanlı alt yazılar ve önemli güvenlik güncellemelerinin Google Play üzerinden sunulması var.
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