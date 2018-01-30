Samsung, Apple'ın Face ID'sine Kafa Tutacak
Samsung'dan, Apple'ın iPhone X'inde bulunan Face ID yüz tanıma sistemine rakip geliyor. Üstelik bu rakip, S9 ile birlikte S8 ve Note 8'e de gelebilir!
Samsung şu an piyasada olan Galaxy Note 8, S8 ve S8 Plus telefonlarına yüz tanıma özelliği eklemiş olsa da, Apple'ın iPhone X ile getirdiği Face ID teknolojisi derhal birinci sırayı kaptı. 3 boyutlu kızıl ötesi tarama tekniği sayesinde iPhone X çok daha isabetli ve güvenli bir yüz tanıma teknolojisi sunuyor.
Ancak görünüşe bakılırsa Samsung da bu alanda geride kalmamak için 'Akıllı Tarama Biyometrikleri' adlı teknolojiyle arayı kapatmayı hedefliyor. SamCentral adlı sitenin raporuna göre, Note 8'in Oreo beta ayarlar APK'si (Android Package Kit) içinde bu bilginin gizli olduğunu fark edilmiş.
Intelligent Scan adlı bu özellik sayesinde iris tarayıcısı ve yüz tanıma sistemi birlikte çalışarak çok karanlık veya çok aydınlık durumlarda bile daha iyi tanımlama yapabilecek. Yani yeni teknoloji sadece Galaxy S9 değil, S8 ve Note 8 cihazlarına da gelebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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