Samsung'un Balonu Bir Çiftin Bahçesine Düştü
Samsung'un riskli balon gönderme sevdası hüsranla sonuçlandı; neyse ki kimse zarar görmedi!
Samsung, reklam için stratosfere balon yollamanın sandığı kadar keyifli bir iş olmadığını, aksine tehlikeli olduğu ilk elden öğrendi. Firmanın "SpaceSelfie" balonu, Michigan'lı bir çiftin arka bahçesine düştü.
Düşen aygıt, neyse ki kimseyi yaralamadı ve şans eseri maddi zarara yol açmadı. Ancak Samsung'un böyle bir inişi planlamadığı (veya herhangi bir plan yapmadığı) açık. Firma bu inişi "seçilmiş bir kırsal alanda erken yumuşak iniş" sözcükleriyle yumuşatmayı tercih etti ve yaşananları ABD'deki hava şartlarına bağladı.
Tepemizde selfie çekmeyi amaçlayan balonun boyutları küçük değil, bir basketbol sahasının yarısı boyutundaydı. Dünyanın belirli bir mesafe üzerinde uçan balonun teknik anlamda "uzaya" çıkmadığının altını çizelim. Balonun 31 Ekim'e kadar uçması planlanıyordu ancak görünüşe bakılırsa bu olmadı. Samsung, yaşananlardan dolayı özür dilerken, başına bir iş açmadığına şükrediyor olsa gerek.
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