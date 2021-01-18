Samsung Başkanı Lee Jae-yong'a Şok Hapis Cezası

Samsung'un en tepesindeki isim için, sancılı geçen bir mahkeme sürecinin ardından bir kez daha hapis yolu gözüktü.

Samsung Başkanı Lee Jae-yong'a Şok Hapis Cezası

Samsung'un yönetim kurulu başkanı olan Lee Jae-yong, ülkesinde 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıllarda rüşvet nedeniyle 1 yıl tutuklu kalan ve bu ürenin ardından serbest bırakılan Lee, yeniden yargılanma yolunun açılması ile birlikte tekrar mahkeme koridorlarına taşınmıştı ve bir süredir bu yeniden yargılamanın sonucunu bekliyordu.

Verilen kararda, Lee Jae-yong'un eski devlet başkanı Park Geun-hye'ye ve danışmanına rüşvet verdiğinin sabit olduğu ve hapis cezasının bu yüzden verildiği vurgulanıyor. Park Geun-hye, suçlamalar nedeniyle 2017 yılının Mart ayından görevden alınmıştı. Ayrıca Park, 22 yıl hapis cezasına da çarptırılmıştı.

Lee Jae-yong Kimdir?

Lee Jae-yong, Samsung'un bugün yakaladığı büyük başarının arkasındaki isim olarak tanınıyor. Şirketin başına geçtikten sonra önemli bir büyümeye imza atan Lee, Samsung'un başta mobil iletişim olmak üzere pek çok alanda 1 numaraya oturmasında önemli bir rol üstlenmişti.

52 yaşında olan Lee Jae-yong, bu kararla birlikte bir kez daha demir parmaklıkların ardına girmek zorunda kalacak.

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