Sıradaki iPhone, Yani iPhone 12S, Bu Önemli Yenilikle Birlikte Gelebilir

Sıradaki iPhone'un iPhone 12S olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama bu durum, önemli bir yeniliğin iPhone 12S'te olmasını engellemeyecek gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
iPhone 12S, Bu Önemli Yenilikle Birlikte Gelebilir

Apple'ın 2021 iPhone serisi için çok büyük değişiklikler görmeyi beklemiyoruz. Bloomberg'den Mark Gurman'ın söylediğine göre firmanın mühendisleri, iPhone 12'nin geçirdiği geliştirmelerin ardından bu yılı bir "S" yılı olarak görüyor. Ancak yeni modellerde en azından bir önemli önemli yeni özellik olacak gibi görünüyor: "Ekran altı parmak izi tarayıcısı."

Apple'ın parmak izi tarayıcıları ile geçmişinin oldukça ilginç olduğu söylenebilir. iPhone 5S ile beraber 2013 yılında bu teknolojiyi popülerleştiren ilk firmalardan biri olsa da, 2017 yılında iPhone X ile beraber bu teknolojiden uzaklaşmak zorunda kaldı. Face ID'ye odaklanması ile beraber firma, ekran altı tarayıcılara geçişi tamamen bir kenara bıraktı.

Ancak görünene göre Koronavirüs salgını, firmanın teknolojiye bakışını değiştirmiş durumda. Gurman'ın söylediğine göre bu özellik yeni iPhone'larda Face ID'nin yerini almayacak. Ancak eğer bir maske takıyorsanız, kimliğinizi doğrulamak için bir alternatif sunacak.

Katlanabilir iPhone İçin Çalışılıyor; Ama...

Gurman, Apple'ın katlanabilir ekranları da test ettiğini söylüyor. Ancak Gurman'ın söylediğine göre firmanın henüz bu teknoloji için net bir planı bulunmuyor ve kamuya gösterebileceği bir şey üretene kadar yıllar geçebilir. Ayrıca firma, katlanabilir ekranlı bir iPhone'un gerekli olmadığına da kadar verebilir.

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Sıradaki iPhone, Yani iPhone 12S, Bu Önemli Yenilikle Birlikte Gelebilir

 

 