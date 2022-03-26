Samsung, Bazı Galaxy S22 Modellerinde Yaşanan GPS Sorununu Kabul Etti

Exynos işlemcili Galaxy S22 modellerinin can sıkıcı bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Bu sorun, GPS bağlantısıyla ilgili. Çok net olmayan nedenler ve koşullar altında, Exynos işlemcili bazı Galaxy S22 modellerinin Google Haritalar ve Waze gibi uygulamalarda GPS bağlantısını kaybettiği bildiriliyor. Neyse ki Samsung sorunu kabul ediyor ve "yakında" bir düzeltme yayınlamak için çalıştığını açıkladı.
Son birkaç haftadır Avrupa'daki bazı Galaxy S22 müşterileri (Samsung burada Exynos işlemcili varyantı satıyor) forumlarda problemlerini dile getiriyordu. Samsung, bu şikayetlere toplu olarak yanıt vermeyi tercih etti.
Samsung topluluk moderatörü, Samsung'un Exynos işlemcili Galaxy S22 modellerini etkileyen GPS sorununu kabul ettiğini doğruladı ve şirketin "yakında" tüm telefonlara gönderilecek bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı. Güncelleme için henüz bir tarih verilmiş değil ancak açıklama yapıldığında sizleri haberdar edeceğiz.
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